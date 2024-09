De Cauwer ziet belangrijke redenen waarom Evenepoel naar Red Bull zou kunnen gaan: "Dat is meer en meer zo"

Het barst weer van de geruchten rond Remco Evenepoel, die misschien dan toch naar Red Bull-BORA-hansgrohe zou gaan. José De Cauwer heeft zijn kijk op de zaken gegeven.

De Cauwer was samen met Jenno Berckmoes te gast in de meest recente aflevering van Derailleur, de podcast van Pickx. Voor de jonge wielrenner was het natuurlijk moeilijk om te voorspellen of de overstap van Evenepoel er gaat komen. "Geen idee. Ik denk dat het wel een kleine bom zal zijn in het Belgische wielrennen als hij die stap zet. Je weet nooit."

De 23-jarige renner die onlangs de Muur Classic Geraardsbergen won, ziet wel dat één en ander aan het bewegen is bij de ploeg die Evenepoel wil aantrekken. "Ze hebben bij Red Bull ook net Dan Bigham aangenomen. Als ze echt heel veel beloftes hebben en een grote portefeuille, dan denk ik dat de kans er is", aldus Berckmoes.

De Cauwer vraagt zich af of Remco zelf beslist

José De Cauwer laat zich er enigszins cryptisch over uit. "Ik weet niet in hoeverre Remco er zelf over beslist. En of er niet iets boven zijn hoofd wordt beslist." Door wie dan? "Door mensen die daar iets aan kunnen doen. Ik weet niet of Remco weg kan." We kennen allemaal de contractsituatie van Evenepoel: hij ligt momenteel tot 2026 vast bij Soudal Quick-Step.

"Je kunt altijd weg, als er een deal gemaakt wordt", verduidelijkt De Cauwer wat hij bedoelt. "Dat is meer en meer zo in het wielrennen. We zien een Bettiol die midden in het seizoen naar Astana overstapt. Ik bedoel maar: wat vijf jaar geleden helemaal niet aan de orde was, is nu wel aan de orde. Roglic stapt over van Visma-Lease a Bike naar Red Bull."

Evenepoel uithangbord van Specialized

Het is dus een reden waarom De Cauwer een vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step wel zou zien gebeuren. Er bestaat daarnaast nog een reden. "Ze rijden in ieder geval op zijn fiets bij Red Bull. Het Specialized-verhaal is en blijft een Remco Evenepoel-verhaal. Hij is en blijft het uithangbord van Specialized."