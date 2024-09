Primoz Roglic krijgt een veeg uit de pan ... na winnen van grote ronde: "Nu moeten wij zeker onze ogen sluiten"

Als wielrenner kan je nooit iedereen tevreden stellen, dat moet Primoz Roglic weer ondervinden. De kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe heeft pas nog de Vuelta gewonnen.

Zeker op sociale media doen steevast verschillende meningen de ronde. Daar zullen de renners zich doorgaans weinig van aantrekken, tenzij het een account met enige weerklank betreft. Er zijn op X wel enkele bekende wieleraccounts en daar komt nu ook de figuur bij die zichzelf 'Mou' noemt. Die beweerde elders op het web op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen bij UAE.

De volger van het wielrennen is niet mals voor Primoz Roglic. Diens eindzege in de Vuelta zou niet veel voorstellen. "Mensen begrijjpen niet hoe slecht de Vuelta was qua niveau. Het was zo slecht dat Mas, Landa en Carapaz, die vermoeid uit de Tour kwamen en niet op hoogtestage gingen, diep in de derde week binnen de twee minuten van Roglic stonden."

people don't understand how bad this Vuelta level is,so bad that Mas, Landa and Carapaz without altitude training and tired from the Tour were with Roglic in a minute or two deep in the third week.Rogla is the king of the crumbs left by the big boys, 2025 will confirm it again — mou (@mou55981652) September 9, 2024

De social mediagebruiker wil zich zelfs op deze Vuelta baseren om een voorspelling te doen over het volgende wielerseizoen. "Roglic is de koning van de kruimels die de grote jongens laten liggen, 2025 zal dit opnieuw bewijzen." Volgens 'Mou' kan Roglic dus enkel winnen als mannen als Pogacar, Evenepoel en Vingegaard er niet bij zijn.

Er volgt zelfs nog hardere taal in de vorm van een vergelijking met het voetbal. "Roglic is kapot gemaakt in de Champions League, ging dan naar de Europa League en heeft die gewonnen door Mas, Landa en Carapaz te verslaan." In die analogie is de Champions League de Tour en de Europa League de Vuelta. "En nu moeten we zeker onze ogen sluiten voor de waarheid."

Roglic was raped in the Champions League (Tour) and joined the Europa League (Vuelta) and won it by defeating Mas (Villareal), Landa (Aston Villa) and Carapaz (Stuttgart) and now all of us with a little brain need to close our eyes to the truth, come on ... — mou (@mou55981652) September 9, 2024

Gelukkig heeft Primoz Roglic met zijn prestaties in de Vuelta ook wel wat harten veroverd. Onder andere José De Cauwer was lyrisch voor de manier waarop hij terugknokte na de Tour.