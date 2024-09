Ex-bondscoach hielp Merlier met wiel op EK, maar er stond ook volk om oortjesverbod te omzeilen

Het was ongetwijfeld het beeld van het EK. Tim Merlier reed op 90 kilometer van de finish plat, precies op het moment dat de koers helemaal openbrak. Hij kreeg echter een nieuw achterwiel van ex-bondscoach Carlo Bomans en won zo kostbare tijd.

“Dat was inderdaad even een benard moment”, beaamt de oud-bondscoach aan Het Belang van Limburg. “Vrijdag en zaterdag stond ik op diezelfde plek in Heks.”

Zaterdag deed hij twee plekken, zondag bleef hij op één plaats staan, omwille van de drukte. “Omdat ik vreesde dat ik anders niet tijdig terug zou zijn op dat cruciale punt. Dat bleek de goede keuze.”

Op een groot kampioenschap als het EK zijn oortjes verboden, waardoor het extra moeilijk is om te communiceren en renners bij te staan in het geval er iets verkeerd loop.

Bomans was echter niet de enige die op het parcours klaar stond. “Ook na de stenen van Op de Kriezel, aan de bevoorrading in Oreye en in de boxen in Hasselt stond er telkens iemand klaar met materiaal.”

En er was nog meer, zo bekent de ex-bondscoach. “Daarnaast hadden we een walkietalkie mee zodat we in contact stonden met de bondscoach. Indien hij aanwijzingen - bij gebrek aan oortjes - wilde doorspelen aan de renners konden wij hen dat toeroepen.”

Dat gebeurde ook, in Hasselt, vlak voor de Limburglossen. “Toen we volop aan het meewerken waren in de achtervolging. De bondscoach zag dat liever niet gebeuren.”