Het is erg ongebruikelijk, maar Wout van Aert was meteen helemaal verkocht: "Daar heb ik veel aan te danken"

Het is zeer ongebruikelijk wat zich nu in de loopbaan van Wout van Aert afspeelt. Hij heeft een contract getekend tot het einde van zijn actieve carrière bij Visma-Lease a Bike.

De 30-jarige Van Aert heeft zich sinds zijn overstap in 2019 steeds erg positief uitgelaten over zijn huidige werkgever. Het is dus geen verrassing dat Van Aert zich goed voelt bij Visma-Lease a Bike en hun samenwerking gerust verder wil zetten. De termijn van dit nieuwe akkoord is wel opvallend. Bijtekenen voor onbepaalde duur, het is in het wielrennen zelden gezien.

"Ik hoefde niet lang na te denken toen dit idee opkwam", maakt Van Aert op de site van Visma-Lease a Bike duidelijk hoe gelukkig hij is met die nieuwe overeenkomst. "Allereerst omdat bij Team Visma | Lease a Bike we werken met de beste mensen en het beste materiaal. Samen zijn we continu op zoek naar verbetering, waardoor we ons individueel maar ook in teamverband blijven ontwikkelen."

Van Aert voelt zich thuis

Wout van Aert kan niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk dat reeds geweest is in zijn wielerloopbaan. "Daar heb ik veel succes aan te danken, we doen het echt samen. Maar los daarvan voel ik me erg thuis in dit team, wat voor mij heel belangrijk is." Bij andere renners zou het misschien ondergeschikt zijn aan andere zaken, voor Van Aert geeft het mee de doorslag.

Voor Van Aert is Visma-Lease a Bike een ploeg zoals er geen ander bestaat. "Dit team is uniek en past al vijf jaar bij mij en dat wil ik graag zo houden. Daarom heb ik besloten om hier voor altijd te blijven, en dat voelt heel goed." Het is alleen nog afwachten wat 'voor altijd' concreet wil zeggen en hoe lang hij nog doorgaat als prof.

Pensioen Van Aert nog niet voor morgen

Als we Wout van Aert mogen geloven, zal een wielerpensioen nog niet voor morgen zijn. Mooi zo, want ondanks zijn reeds vele verwezenlijkingen heeft hij nog een aantal zaken af te vinkden op zijn palmares.