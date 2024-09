Evenepoel niet opgezet met kritiek van grote rondewinnaar en geeft hem lik op stuk: "Komt soms raar uit de hoek"

Niet alle winnaars van grote ronden zijn beste vrienden. Remco Evenepoel heeft te maken gekregen met kritiek van Tom Dumoulin.

De Nederlander, zelf winnaar van de Giro van 2017 en gewezen tijdritspecialist, had zich bij Wielerflits kritisch uitgelaten over de bochtentechniek van Evenepoel tijdens tijdritten. U kan hier nog eens lezen wat Dumoulin te zeggen had. "Neem nu de eerste bochten in de eerste tijdrit van de Tour de France dit jaar. Dat zag er niet uit", vond de ex-renner onder meer.

Best wel een streng oordeel. Bij Het Laatste Nieuws antwoordt Evenepoel zelf dan weer op deze opvallende stelling en zijn reactie is behoorlijk fel. "Tom zal de tijdrit op de Olympische Spelen niet gezien hebben, zeker?" Evenepoel is begrijpelijk van mening dat hij wel weet hoe een puike tijdrit te rijden, wat de omstandigheden ook zijn.

Evenepoel wijst naar olympische tijdrit

"Het regende, het was glad en daar won ik toch ook!?" Nog eens een verwijzing naar de tijdrit in Parijs. "Tom komt soms nogal raar uit de hoek", zegt Evenepoel over de man die ook twee olympische medailles in zijn kast heeft hangen. Dumoulin moest het wel stellen met twee keer zilver, terwijl Evenepoel al tweemaal goud veroverde.

Evenepoel vertoeft momenteel in Zwitserland in het gezelschap van Victor Campenaerts voor het WK. Blijkbaar had die het in een gesprek ook over de kritiek die er soms bij komt kijken in de topsport. "Victor had er aan tafel nog een goeie quote over: als je alles wint, beginnen de mensen je soms te haten. Zo was het toch, hè, Victor?"

Evenepoel moet omgaan met kritiek

Die verwoordde het dan nog lichtjes anders. "Als je te goed bent, hebben heel veel mensen dat graag, maar ook een paar mensen niet." Evenepoel zal daar weer mee om moeten gaan.