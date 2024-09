Mathieu van der Poel wil niet weten van mentale tik en verklaart het verlies van zijn leiderstrui in Luxemburg

Mathieu van der Poel mag weer een andere trui aantrekken in de Ronde van Luxemburg. Zijn geel-blauwe leiderstrui is hij kwijt. Hij zal de volgende rit beginnen in een lichtblauwe trui als leider in het puntenklassement.

De derde rit met aankomst in Diekirch was de meest pittige rit tot dusver in de Ronde van Luxemburg. Daarom was het ook echt eens een goede test voor het WK in Zürich. Achteraf bleek dit net de rit die Van der Poel zijn leiderstrui kostte.In de buurt van aanvallers Vansevenant en Formolo geraakte hij niet. Formolo werd wel nog gediskwalificeerd, waardoor Van der Poel nog tweede werd in de daguitslag.

Op het WK zal hij wel nog renners van een ander kaliber tegenkomen. Je zou het dus als een klein mentaal tikje kunnen zien, maar Van der Poel bekijkt het anders. "Het was een ongelooflijk zware etappe", zei hij in zijn flashinterview. "We hadden vandaag simpelweg niet genoeg kracht in de ploeg om alles te controleren." Alpecin-Deceuninck heeft amper nog renners over in Luxemburg.

Van der Poel moest veel zelf opknappen

Omdat enkele ploegmaats ziek werden, is het inderdaad moeilijk voor de ploeg van Van der Poel om nog zaken recht te zetten. "Al snel zat ik alleen en moest ik zelf op veel aanvallen reageren. Ik ben tevreden over mijn benen, het was een zware etappe", herhaalt hij nog een keertje. "Ik denk dat ik de situatie redelijk goed onder controle heb kunnen houden tegen de vele aanvallers."

Van der Poel maakt zich dan ook helemaal niet druk in het feit dat hij niet meer bovenaan staat in het klassement. "Zoals ik vooraf al aangaf, was het doel meer om een etappe te winnen dan om het algemeen klassement te rijden." De vraag is of er dan nog een tweede ritwinst in zal zitten. "We zullen zien hoe de laatste twee etappes verlopen."

WK-kansen Van der Poel voorlopig mysterie

Het is koffiedik kijken of we dan al beter zullen kunnen inschatten wat nu zijn kansen zijn voor de WK-wegrit in Zürich.