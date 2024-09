Ontgoochelde Victor Campenaerts kan toch nog lachen dankzij Evenepoel: "Zullen niet van het buffet eten"

Remco Evenepoel wist zich na Olympisch goud ook te verzekeren van een jaartje extra in de trui van wereldkampioen in de tijdritten. Onze tweede landgenoot Victor Campenaerts werd negende en was daar niet echt tevreden mee.

Victor Campenaerts had na een druk seizoen een goed gevoel de voorbije dagen. De Tour de France en de Vuelta stonden al op zijn programma, maar moe was Vocsnor duidelijk nog niet.

Campenaerts had op meer gehoopt

Toch werd hij 'amper' negende, weliswaar tussen alle wereldtoppers. "Ik ben een beetje teleurgesteld dat ik me vergaloppeerd heb", aldus Campenaerts in een reactie bij Sporza op de zaak.

"Ik heb het gevoel dat ik te snel vertrokken ben en dat ik in het laatste deel ben stilgevallen. Ik denk dat veel renners dat meegemaakt hebben, behalve de renners die rijden voor het podium."

Toch feestje in Belgisch kamp

Campenaerts genoot wel van de tijdrit op zich, die was ingedeeld in drie delen. Op het biljartvlakke laatste stuk kon niemand zich verstoppen: "Het was een schitterende tijdrit."

Met een positief einde ook, want de Belgen mogen een feestje vieren dankzij de gouden medaille van Remco Evenepoel: "Ik denk dat we vanavond misschien niet aan het buffet van het hotel eten. We waren er voor de start nog over aan het lachen", besloot Campenaerts.