Celen pakt zilver in tijdrijden: "Blij dat ik revanche nam op hij die me in Parijs uit koers wou laten nemen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp! G-wielrenner Tim Celen heeft op het WK zilver gepakt in de T2-categorie. In Parijs pakte hij nog brons. We herinneren ons Tim Celen nog heel goed van de Paralympische Spelen, maar dan wel van de wegrit. Daar moest hij lange tijd met een losse veiligheidsbar rijden. Celen werd toen zesde. Achteraf werd de mecanicien ontslagen voor het voorval. Hij nam nu ook revanche op de renner die toen hem uit koers wou laten nemen. “Tijdrijden is een vrij eerlijke discipline en ik moet hier gewoon vrede mee nemen”, klonk het bij VTM. “Ik ben ook blij dat ik nog net voor Connors eindig. Hij was namelijk degene die in Parijs vroeg om me uit koers te halen na het probleem met m’n veiligheidsbar. Dit voelt toch als een kleine revanche op hem.” Toch had Celen een beetje gehoopt op goud, maar dat kwam er net niet. Hij is blij dat hij zich na de ontgoochelingen van Parijs kon herpakken.



