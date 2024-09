Met de duim omhoog: Wout van Aert pakt uit met korte actie die wel heel erg veel zegt over zijn revalidatie

Soms spreekt ook een korte actie boekdelen. De revalidatie van Wout van Aert gaat nu dan toch de goede kant uit, zoveel is duidelijk.

Die stroomversnelling in zijn herstel komt er misschien iets later dan Wout van Aert zelf graag had gewild. Onlangs verscheen hij nog op krukken op een persconferentie in Hasselt over verkeersveiligheid. Dat gaf aan dat Van Aert nog een lange weg af te leggen had, terwijl die opgave in de Vuelta toch al een paar weken achter hem lag.

Nu lijkt het toch al een stuk beter te gaan. Van Aert plaatste op Strava de gegevens van een wandeling van een paar kilometer met vrouwlief Sarah op Italiaanse bodem. "Babystapjes", schreef de wielrenner die pas nog zijn contract bij Visma-Lease a Bike verlengde tot het einde van zijn actieve carrière. Er is nu nog wat meer nieuws.

Van Aert gooit krukken weg

Wout van Aert is immers van zijn krukken af en kan weer helemaal zelfstandig stappen. Dat heeft Wout van Aert in de verf gezet met een kort filmpje op zijn Instagram Stories, genomen door echtgenote Sarah De Bie. Het is slechts een filmpje van een paar seconden, maar het is wel duidelijk wat er aan de hand is. Er is in te zien hoe Van Aert zijn krukken in de vuilbak gooit.

Van Aert doet dit met een brede glimlach op het gezicht en de twee duimen omhoog. Hij is duidelijk uitgelaten over het feit dat hij zijn krukken niet meer nodig heeft. Er treedt nu een nieuwe fase aan in zijn herstel. Een fase waarin hij zelfstandig zal kunnen bewegen, wat uiteindelijk dan opnieuw moet leiden tot fietsen en daarna tot trainen.

Uitkijken naar plannen van Van Aert voor de winter

Van Aert zal er de tijd voor nemen die nodig is om zich weer een topwielrenner te voelen, om dan te beslissen op welke manier hij de winter invult.