Remco Evenepoel bevestigt het grote nieuws rond zijn persoon ook zelf: "Goed, hé, het blijkt dat ik toch niet lieg"

Remco Evenepoel is blij dat hij in de verf kan zetten dat hij de waarheid gesproken heeft. Het nieuws van de dag rond zijn persoon is dat hij bij Soudal Quick-Step blijft.

De laatste berichtgeving in de saga over de transfergeruchten rond Remco Evenepoel was dat de onderhandelingen met twee ploegen zijn afgesprongen, waardoor de dubbele olympische kampioen aan boord blijft bij Soudal Quick-Step. Na de persconferentie van Belgian Cycling in Zwitserland werd daar kort op teruggekomen.

Tijdens het gesprek van Evenepoel met VTM en Sporza werd dit onderwerp even aangehaald. Er werd hem gevraagd of hij tevreden is dat ook de media nu melden dat de speculaties kunnen stoppen. "Ja. Da's goed, hé. Het blijkt dat ik toch niet lieg, hé", onderstreept hij fijntjes. Evenepoel heeft dit seizoen op geen enkel moment publiekelijk gezegd weg te willen gaan bij zijn huidige ploeg.

Evenepoel blijft bij Soudal Quick-Step

Desondanks bleven maanden geruchten over een eventueel vertrek aanslepen en in de laatste weken deden die nog hardnekkiger de ronde. Evenepoel bevestigde ook zelf nog eens dat hij nergens heen gaat. "Ja, ik ga sowieso blijven bij Soudal Quick-Step. Er valt geen verdere uitleg bij te geven", wilde hij er voorts weinig woorden aan kwijt.

Het plan is dus om bij de Wolfpack het bereiken van al zijn doelstellingen na te streven. Er zijn natuurlijk al heel wat doelstellingen afgevinkt, want Remco Evenepoel heeft al bijzonder veel gerealiseerd in zijn nog jonge carrière. Daar tegenover staat dat er in het rondewerk nog wel wat uitdagingen op hem liggen te wachten.

Giro en Tour de grote doelen van Evenepoel

"Ik blijf gewoon verder werken aan de doelen. Dat is op een dag de Giro en de Tour kunnen winnen", verduidelijkt Evenepoel.