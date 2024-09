WK-outsider weet waar het voor hem niet mag op aankomen: "Dan is Evenepoel enige die Pogacar kan bedreigen"

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zullen eerst de WK-outsiders moeten aftroeven, als ze er echt een clash tussen hen twee van willen maken. Matteo Jorgenson heeft de ambitie om dat te voorkomen.

De Amerikaan, in de wedstrijden met merkenteams ploegmaat van Wout van Aert, is één van de outsiders voor het WK in Zürich. Jorgenson blikt bij VELO met vertrouwen vooruit. "Er zijn veel kansen om een move te doen op dit parcours. Na de top van het eerste steile stuk zijn er nog tien oplopende secties. Het zal moeilijk zijn om het te controleren en dat kan het interessant maken."

Jorgenson heeft ook een heldere mening over de grootste namen op de startlijst. "Pogacar is duidelijk de favoriet. We zullen zien of de Sloveense ploeg de koers kan controleren. Remco Evenepoel is een andere grote kanshebber. Als het aankomt op de benen, dan is hij de enige die Pogacar kan bedreigen. Maar er zijn veel andere renners die kunnen winnen als het chaotisch genoeg verloopt."

Andere strategie voor Pogacar en Evenepoel

Er is qua strategie wel een hemelsbreed verschil tussen mannen als Pogacar en Evenepoel enerzijds en de meeste van hun tegenstanders anderzijds. "De grootste favorieten kunnen wachten met hun aanval. Het is zo'n lange, lastige koers dat de sterksten altijd vooraan zullen geraken." Voor die andere groep is anticiperen eens te meer het codewoord.

België en Slovenië zullen onderweg wel voor stevige uitdagingen komen te staan, voorspelt Jorgenson. Dat kan dan weer in de kaart spelen van alle renners die als underdog dit kampioenschap zullen aanvatten. "Het gaat vrij ongecontroleerd zijn, veel renners en landen zullen de verwachtingen door elkaar willen schudden", verzekert Jorgenson.

Matteo Jorgenson in topvorm

De winnaar van Parijs-Nice en Dwars door Vlaanderen geeft aan in topvorm te verkeren en heeft op het WK weinig te verliezen.