Slechtste tactiek in jaren? Halve mea culpa, maar Vollering bijt ook van zich af na kritiek van Nys, Zonneveld & co

Demi Vollering moet een lawine aan kritiek trotseren. Sven Nys en Thijs Zonneveld zijn hard voor de door haar gehanteerde tactiek tijdens het WK vrouwenwielrennen en ze zijn niet de enigen.

U kon de mening van Sven Nys over de tactiek van Demi Vollering reeds lezen. Hij was niet de enige publieke figuur die uithaalde. "Absurd slecht gekoerst van Vollering", schreef de Nederlander Thijs Zonneveld op X. 'Ongelofelijk, ongelofelijk". Elders op datzelfde social mediakanaal viel de term 'slechtste tactiek in jaren'.

"Het is altijd makkelijk om achteraf te zeggen: hadden we het maar zo of zo gedaan. Ik moet er nog eens goed over nadenken", reageerde Demi Vollering bij NOS. Het parcours was voor haar niet lastig genoeg om het verschil te maken. Het was een uitdagend WK, maar een klimkoers was het ook weer niet. "Ik vond het niet zwaar genoeg."

Vollering wordt dus met de vinger gewezen, maar zelf is ze scherp voor een aantal keuzes die haar landgenotes maakten. "Het was nadelig voor mij dat we Riejanne Markus en Marianne Vos vooraan hadden zitten. In mijn groepje ging het niet hard genoeg en deed niemand een aanval op die klimmetjes. Dan kom je in een situatie te zitten waarin je niet zo veel kan."

De prikjes die toen in de achtervolging werden uitgedeeld, waren eigenlijk al not done. Vollering bleef ook nadien met krachten woekeren. "Achteraf gezien deed ik misschien te veel, maar ik voelde me gewoon heel goed. Ik wilde gewoon overal proberen waar het te proberen viel. Die laatste kleine knikjes waren niet zwaar genoeg."

Ook in de finale was zich inhouden niet aan de orde. "Dan was Longo Borghini weg. Ik dacht: als ik nog één keer vol doortrek, geraak ik misschien van de anderen ook af. Dat was ook bijna zo, maar ik kwam net tekort. Ik wilde mijn eigen koers rijden en vanuit mijn eigen krachten uitgaan. Dat heb ik gedaan. Misschien heb ik te veel op mijn eigen krachten vertrouwd."