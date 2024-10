Grote belofte Belgische ploeg vergelijkt zich met Van der Poel: "Ik hoor dat Mathieu na de cross aan de hamburgers zit"

Eén van de Belgische ploegen heeft de volgende grote wielerbelofte in huis. De vergelijking met Van der Poel maken? Dat kan misschien wel.

Nog niet meteen qua prestaties natuurlijk, maar wel qua persoonlijkheid. Huub Artz heeft de Nederlandse nationaliteit. Een veelbelovende jonge renner zal bij onze noorderburen nu wellicht al snel de 'nieuwe Van der Poel genoemd worden. Artz werd een kleine maand geleden Europees kampioen bij de beloften en had in die categorie ook al Gent-Wevelgem gewonnen.

Wieler Revue heeft het met de 22-jarige renner over hoe hij naar het wielerleven kijkt. Is hij een speelvogel à la Van der Poel? "Dat is wel een goede vergelijking. Ik hoor weleens dat Mathieu na de cross aan de hamburgers zit en dat kan ik wel waarderen. Ik vind het mooi om te zien dat er achter die topsporter ook gewoon een mens zit met normale behoeften."

Intermarché-Wanty een familiale ploeg

Artz koerst dit jaar nog voor de opleidingsploeg van Intermarché-Wanty en zal in 2025 meedoen bij de grote jongens. "Het is een ploeg met een familiair karakter. Je mag leren van je fouten in plaats van dat alles van bovenaf wordt opgelegd. Je mag zelf nadenken over hetgeen je doet. Ik ben geen fan van dingen doen puur en alleen om het feit dat het wetenschappelijk nou eenmaal bewezen is."

Een overstap naar pakweg Visma|Lease a Bike moet dus niet meteen verwacht worden. "Ik wil geen afbreuk doen aan andere ploegen. Bij Visma|Lease a Bike zijn ze bijvoorbeeld wel heel wetenschappelijk ingesteld en de uitslagen zijn daar heel goed. Maar als ik nog een lange profcarrière wil hebben, dan moet het ook leuk blijven. Bij Intermarché ben ik voor m’n ontwikkeling op de beste plek."

In 2025 nieuw Nederlands talent in profpeloton

Huub Artz is zeker één van de jonge talenten die we volgend jaar goed in de gaten zullen houden in het profpeloton.