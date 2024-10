Michael Boogerd gaat helemaal los met superlatieven en geeft Mathieu van der Poel een wel héél groot compliment

Het mag duidelijk zijn dat Michael Boogerd een grote fan is van Mathieu van der Poel. Daar zijn uiteraard goede redenen voor.

U kon al lezen welke bezorgdheden Michael Boogerd uitte bij De Telegraaf over het afgelopen wielerseizoen. Bijvoorbeeld over de vele valpartijen bij Visma-Lease a Bike. Er is gelukkig ook de andere kant van de medaille. Wie aan de positieve dingen denkt uit het wegseizoen 2024, komt ook uit bij Mathieu van der Poel en zijn sterke voorjaar.

Bovendien scoort Van der Poel niet enkel punten met zijn sportieve prestaties. Hij is één van die wielrenners met een enorme uitstraling in het peloton en gaat tegelijkertijd heel ontspannen om met alles wat bij de koers komt kijken. "In heel zijn doen en laten vind ik hem fantastisch", heeft Boogerd niets dan lovende woorden voor zijn landgenoot.

Van der Poel heeft indruk gemaakt

De 52-jarige oud-renner is van mening dat Van der Poel een hele mooie wereldkampioen geweest is. "Ik ben er echt van onder de indruk hoe hij zich in die regenboogtrui heeft laten zien. En met brons tijdens de WK-wegwedstrijd deed hij iets wat voor onmogelijk werd gehouden op een parcours dat niet op zijn lijf is geschreven."

Van der Poel is zelf 29 en heeft dus nog wel enkele jaren te gaan in zijn actieve wielercarrière. Desondanks wil Boogerd nu reeds de balans opmaken en hem een bepaalde plaats in de geschiedenis geven. "In mijn ogen is Van der Poel de beste Nederlandse renner ooit", windt de tweevoudig Tourritwinnaar er helemaal geen doekjes om.

Mooie boodschap voor Van der Poel

Mathieu van der Poel zal het heel graag horen. Discussies over de beste renner ooit tout court zijn, die zijn wel enkel weggelegd voor Tadej Pogacar.