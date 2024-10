Belg krijgt bijzonder veel lof van zijn nieuwe ploeg: "Van het kaliber van Mathieu van der Poel"

Heel wat renners veranderen begin volgend jaar van ploeg. Bij hun nieuwe ploegen verwachten ze dan ook bijzonder veel van hun aanwinsten.

Het wegseizoen zit er bijna op en er wordt al volop vooruit gekeken naar het nieuwe seizoen. Daarin veranderen heel wat renners van ploeg. Onder meer de Franse ploeg Cofidis, dat moet uitkijken voor degradatie.

Zeker omdat de Franse ploeg zijn kopmannen Axel Zingle (Visma-Lease a Bike) en Guillaume Martin (Groupama-FDJ) allebei ziet vertrekken. Vooral het vertrek van Zingle stuit op onbegrip bij teammanager Cédric Vasseur.

Cofidis lovend over Dylan Teuns

Om hun vertrek op te vangen heeft Cofidis onder meer Alex Aranburu (Movistar) en Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) aangetrokken. Zij moeten de Franse ploeg in 2025 veel UCI-punten opleveren.

Over Teuns is Vasseur bijzonder lovend. "Hij was dit jaar opnieuw adembenemend in de klassiekers. Hij kan zich meten met renners van het kaliber van Mathieu van der Poel en dat hebben we in onze huidige ploeg niet", zegt Vasseur bij Cyclism'Actu.

"Hij zal een heel belangrijke rol spelen voor alle Belgische klassiekers, dat zit in zijn bloed, het zit in zijn DNA." Teuns werd dit jaar achtste in de Ronde van Vlaanderen en tweede in de Brabantse Pijl.