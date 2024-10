Vingegaard bekampt Pogacar met een opvallende aanpak: trainer bij Visma-Lease a Bike doet wel eerlijke bekentenis

Jonas Vingegaard grijpt naar een opvallende aanpak om Tadej Pogacar mee af te kunnen troeven in 2025. Dit jaar kreeg Vingegaard er van langs van zijn Sloveense concurrent en dat was hij in de twee vorige jaren niet gewend.

Vingegaard heeft in het najaar van 2024 nog weinig gekoerst. Dat laat hem wel toe om al snel de trainingen op te pikken. Vele renners zijn nu nog aan het rusten, voor Vingegaard geldt dat niet. "Jonas is terug aan het trainen en doet het goed. We zijn al aan het opbouwen richting 2025", meldt zijn trainer Tim Heemskerk bij VELO. "Hij heeft vertrouwen. Hij denkt al na en kijkt al uit naar volgend jaar."

Visma-Lease a Bike hoopt op een betere Vingegaard in 2025. "Het is een groot voordeel dat we vroeg kunnen beginnen met Jonas. We hebben dat nodig als we het gat met kloof met Pogacar willen dichten. Zo kunnen we voor een heel goede basis zorgen. Want door die val in de Ronde van het Baskenland ontbrak het Jonas aan enkele zaken."

Vingegaard heeft tijd nodig

De Deen had veel spiermassa verloren, wat de rest van zijn seizoen beïnvloedde. "Een lichaam heeft tijd nodig om te herstellen, maar Jonas ging meteen van het ziekenhuis naar de revalidatie en naar de Tour. Dat kostte veel energie en hij is daar nooit volledig van hersteld. Jonas heeft tijd nodig om z’n lichaam terug in de balans te krijgen van voor de val."

Het lijdt geen twijfel dat dit alles zijn kansen in de Tour de France stevig gehypothekeerd heeft. Al was Pogacar zo sterk dat er wellicht weinig aan te doen was. Dat besef is er bij Heemskerk ook wel. "We kunnen niet zeggen dat Jonas Pogacar had geklopt zonder die val", bekent hij. "We moeten accepteren dat Pogacar de lat dit jaar nog hoger heeft gelegd."

Grote taak voor Vingegaard en Visma-Lease a Bike

De uitdaging is dus om volgend jaar ook dat niveau te bereiken. "We moeten naar alles kijken om hem te kloppen. We weten dat er ons een grote taak te wachten staat."