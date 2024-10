Hoe verrassend is de plotse metamorfose van Thibau Nys? Concurrenten komen met gemengde reacties

Wat een verrassing deze namiddag in Overijse. Of toch niet? In elk geval heeft Thibau Nys voor het eerst in dit veldritseizoen zijn slag kunnen slaan.

Thibau Nys had voor aanvang van het crossseizoen al aangegeven dat hij niet zo ver stond als gehoopt. Daardoor werd er ook niet verwacht dat hij iedereen naar huis zou rijden in Beringen en Ruddervoorde. Alleen was hij in die crossen wel héél erg ver in het veld te vinden. Nys eindigde zelfs twee keer buiten de top tien: geen ideaal seizoensbegin.

Tussen Ruddervoorde en Overijse zaten amper zeven dagen, maar er heeft zich een metamorfose van jewelste voorgedaan. In de Druivencross nam Nys de bovenhand in een spetterende strijd. Voor de renner van Baloise Trek Lions een stevige opsteker. Nys gaf in zijn flashinterview ook toe dat het een mentale worsteling was geweest de voorbije weken.

Eerlijke strijd tussen Nys en Iserbyt

Wat vonden zijn concurrenten er eigenlijk van? "Ik heb tactisch een goede wedstrijd gereden, maar ben op een sterkere tegenstander gebotst", analyseerde Eli Iserbyt voor de Superprestige-microfoon. Iserbyt, de tweede in de uitslag was niet zo verrast door de heropleving van Nys. "Dit zijn wel zijn parcoursen. Het is niet omdat je op een bepaald parcours de mist ingaat dat heel het seizoen verloren is."

"Hij vindt ook op de Koppenberg een parcours op zijn maat", beseft Iserbyt. "Het is aan ons om net iets beter te doen." Nys had inderdaad de Koppenbergcross al aangeduid als moment in het seizoen om aan te knopen met de betere vorm. Dat gebeurt nu een week vroeger en zal de fans nog meer doen uitkijken naar die afspraak op 1 november.

Lars van der Haar verrast

Lars van der Haar keek wel met grote verbazing naar de overwinning van zijn ploegmaat. "Of ik Thibau zo sterk had verwacht? Neen, echt niet. Totaal niet."