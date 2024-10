Thibau Nys kan sommige dingen uit de koers nog altijd amper geloven: "Ik heb dingen gezien die gek zijn, echt gek"

De koers heeft Thibau Nys al veel gegeven, op de weg en in het veld. Er zijn wel bepaalde dingen uit het wegwielrennen waar hij nog altijd de wenkbrauwen over fronst.

Thibau Nys heeft zich in het verleden al uitgelaten over de ronduit gevaarlijke dingen die soms in de sprints gebeuren. In The Odd Tandem komt hij er op terug. "Het goede is dat ik geen pure sprinter ben. Bij geen enkele van mijn overwinningen dit jaar heb ik gewonnen op een vlakke aankomst. Langs de andere kant zie je wel al die scenario's en ben je betrokken bij sprints aan een heel erg hoge snelheid."

Voor een tv-kijker is het moeilijk om het gevaar echt in te schatten. "Op tv zie je de eerste 5-10 jongens. Dan spreken ze over iemand die van zijn lijn afwijkt of iemand anders insluit. De echte shit is hier nog 10-20 plaatsen achter. Daar probeert iedereen nog op te schuiven en is het gekke boel. Hoe hoger het niveau van de koers, hoe minder gevaarlijk het is."

Nys vindt gekke toestanden niet leuk

In de kleinere koersen is het soms kantje boord. "Ik heb nu al twee jaar op rij de Ronde van Hongarije gewonnen. Ik heb daar dingen gezien die gek zijn. Het is echt gek. Mannen die hun handen van hun stuur nemen en zich bijna vasthouden aan iemand anders. Het gebeurt niet aan de lopende band, maar soms gebeuren zo'n dingen wel. Het is niet leuk om te zien."

De grootste namen in het rondewerk zullen er zelden bij betrokken zijn. "Klassementsmannen doen niet mee aan een sprint. Bij een massasprint in de Tour de France zie je nog renners met mondjesmaat binnendruppelen. Het is nooit het volledige peloton dat sprint. In Hongarije wordt in de eerste drie uur in een koers van vier uur niemand gelost. Iedereen zit nog heel fris en denkt dat hij kan meedoen voor de prijzen."

Hardere koers veiliger volgens Nys

Het is dus beter als er volop gekoerst wordt. "In de WorldTour moet je soms al een echte sprint rijden als je wil opschuiven op een weg die door het hele peloton wordt ingenomen. Iedereen zit dan al op de limiet en dat resulteert erin dat de sprints wat veiliger verlopen."