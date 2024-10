Mathieu van der Poel geeft zichzelf een cijfer voor zijn seizoen én onthult zijn hoogtepunt

Het seizoen van Mathieu van der Poel zit er al een tijdje op. De Nederlander is vooral trots op wat hij dit jaar heeft laten zien.

In 2024 boekte Mathieu van der Poel vier zeges op de weg. Hij won de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en een rit in de Ronde van Luxemburg. En dat allemaal als wereldkampioen.

Van der Poel blikt tevreden terug op zijn seizoen. "Ik was erg gefocust op het eerste deel van het jaar, met de klassiekers. Het was bijna onmogelijk om beter te doen", zegt Van der Poel bij het Spaanse AS.

"Op het einde van het jaar was er het WK gravel, wat een mooie afsluiter was. Ik zou mezelf dan ook een 9 geven voor dit seizoen. Ik kon moeilijk veel beter doen en heb er alles aan gedaan. Ik ben erg blij met hoe het gelopen is."

Dubbel mooiste moment voor Van der Poel

Van der Poel boekte vooral in het voorjaar mooie resultaten en kiest dan ook voor een weinig verrassend hoogtepunt van dit jaar. "De dubbel pakken in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, als wereldkampioen, was heel bijzonder."

Die klassiekers worden ook in 2025 een prioriteit voor Van der Poel. Daarin gaat hij voor een vierde zege in de Ronde van Vlaanderen en een derde op rij in Parijs-Roubaix. Of Van der Poel in de zomer opnieuw de Tour rijdt, is onzeker.