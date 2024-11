Van der Haar spreekt Iserbyt tegen over terugkeer van Van der Poel en Van Aert naar het veld

Wout van Aert duikt pas ten vroegste eind december weer het veld in, over Mathieu van der Poel is er nog geen nieuws. De crossers moeten dus nog niet meteen vrezen.

Op Wout van Aert en Mathieu van der Poel is het nog een tijdje wachten voor ze opnieuw het veld induiken. Eli Iserbyt hoopte nochtans op een snellere terugkeer van Van Aert en stuurde hem zelfs een berichtje. Iserbyt hoopt dat er door Van Aert en ook wereldkampioen Van der Poel nog meer toeschouwers naar de cross zullen afzakken. Ook al zou dat betekenen dat Iserbyt zelf misschien niet meer (veel) zou winnen. Van der Haar over Van der Poel en Van Aert Lars van der Haar zit niet echt te hunkeren naar de terugkeer van Van Aert en Van der Poel. "Dat doe ik sowieso nooit, hoor", lacht de Nederlander bij HLN. De Nederlander heeft zo zijn eigen mening over spanning in de cross. "Mét Mathieu en Wout erbij, krijg je dat gegarandeerd. Met Mathieu alleen niet. En met Wout-op-zijn-best ook niet. Dus is het simpel: je hebt ze allebei nodig voor mooie cross", stelt Van der Haar duidelijk. Of er is nog een andere optie, namelijk de huidige situatie. Met vijf verschillende winnaars in zes TV-crossen is het veldrijden bij de mannen dit seizoen spannend, ook zonder Van der Poel en Van Aert. En dat laatste zal nog even dure.