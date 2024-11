Paul Herygers is er rotsvast van overtuigd en legt uit waarom hij geen seconde twijfelt aan Van Aert en Van der Poel

Van Aert en Van der Poel die tegen elkaar crossen: dat is toch wat we willen zien? Paul Herygers is er rotsvast van overtuigd dat het er ook van zal komen in het veldritseizoen 2024-2025.

Voorlopig moeten we het nog zonder hen stellen in de cross, maar voor de Koppenbergcross zouden er toch al meer dan tienduizend toeschouwers zijn opgedaagd. "De meeste mensen zijn een beetje selectief, er is tegenwoordig overal wat te doen. Maar als je met een klassieker afkomt, was het heel fijn om te zien dat er een pak volk was op de Koppenberg", reageert Paul Herygers bij WielerFlits.

"Wat er ons nu te beurt is gevallen met een klepper als Thibau Nys zorgt ervoor dat de mensen de noodzaak voelen om dat spektakel zelf aan het werk te zien. Het is ook heel positief dat we kunnen spreken over crossen met spankracht. Wij hebben jarenlang met bewondering naar de vrouwencrossen gekeken, maar nu is die spankracht ook naar de mannen verhuisd."

Herygers verwacht geen reeks met zelfde winnaar

De vraag is dan of dat ook kan blijven duren. "Dat gaat misschien nog een tijdje zo blijven. Ik zie niet direct iemand die een reeks van vijf of zes overwinningen op rij gaat neerzetten. Alleen als de Grote Twee zich komen bemoeien." Met de 'Grote Twee' bedoelt Herygers natuurlijk Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Het is nog altijd niet bekend wanneer zij hun eerste cross gaan rijden.

Sterker nog, bij één van de twee bestaan nog twijfels of er überhaupt veldritten op het programma komen. Herygers stelt iedereen gerust. "Van Van Aert hebben we een tipje van de sluier gekregen dat hij eind december wil terugkeren. Maar ik twijfel ook geen seconde aan Van der Poel. Zij zien dit ook en krijgen elke dag meer zin om langs te komen om te crossen."

Herygers ziet Van Aert én Van der Poel crossen

Volgens Paul Herygers zullen Van Aert en Van der Poel deze winter dus zeker het veld induiken. Binnen afzienbare tijd weten we of hij gelijk heeft.