Primoz Roglic pakt uit met een veelzeggend grapje over Pogacar maar spreekt ook klare taal over ernst van de zaak

Primoz Roglic en Tadej Pogacar kennen elkaar ondertussen uiteraard goed. Het zijn landgenoten en hebben in de Tour al menig gevecht uitgevochten.

Roglic heeft in een gesprek met de Spaanse krant Marca laten uitschijnen dat Pogacar dit jaar wel onverslaanbaar leek. Dat maakt voor de 35-jarige wielrenner meteen de kans klein dat hij ooit nog de Tour kan winnen. Als de waardeverhoudingen inderdaad zijn zoals hij zegt dat ze zijn, wat kan er dan gedaan worden om Pogacar te kloppen.

Die vraag werd Roglic ook gesteld. "Je kunt kijken naar welke koersen hij gaat en dan de andere koersen rijden", lacht Roglic. Een leuk grapje van de renner van Red Bull-BORA-hansgrohe. Het is wel de moeite om er toch even ernstig over door te gaan. Het blijft wielrennen: er moet toch iets te beginnen vallen tegen de heerschappij van Pogacar?

Programma Roglic ligt nog niet vast

Overweegt Roglic dan ernstig om Pogacar zo veel mogelijk te ontwijken in 2025? "Ik weet het nog niet. Op dit moment ben ik in vakantiemodus hier in Japan", zegt Roglic na zijn aanwezigheid op het Saitama Criterium. "Ik wil niet te veel nadenken over het programma. Er is nog tijd genoeg." Voorlopig dus geen haast bij Primoz Roglic.

Op een gegeven moment moeten hij en zijn ploeg natuurlijk wel eens de knoop doorhakken over zijn programma voor 2025. "We doen het in december of tijdens het trainingskamp en we laten het je weten. Maar ik weet zeker dat ik niet zal starten in de Tour Down Under, want dan zou ik achter de feiten aanhollen", licht hij al een tipje van de sluier.

Roglic doet het even wat rustiger aan

Verwacht dus niet dat Roglic vroeg aan het nieuwe seizoen zal beginnen. "Ik wil het eerst even wat rustiger aandoen."