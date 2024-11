Onwaarschijnlijk verhaal hoe de Emiraten Pogacar omarmen: "Hij doet veel meer dan koersen winnen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar verlengde zijn contract bij UAE Team Emirates tot eind 2030. Met het contract is echter veel meer gemoeid dan enkel koersen.

Tadej Pogacar was al de best betaalde renner van de wereld en vanaf 1 januari komt daar nog een flinke schep bovenop. Zijn loon stijgt van 6 naar 8 miljoen euro per jaar, zonder extra’s.

Dat maakte La Gazzetta dello Sport bekend. De afkoopsom voor een ploeg die de Sloveen wil binnenhalen is met 200 miljoen euro onmenselijk hoog.

Blijkbaar is Pogacar voor de Emiraten echter veel meer dan enkel een renner die koersen wint. “Hij maakt deel uit van dit land”, zegt teambaas Mauro Gianetti tijdens een fietsevenement in de Emiraten aan Het Nieuwsblad.

“Wat hij doet voor Abu Dhabi is veel meer waard dan de koersen die hij wint. En Pogacar is er ook trots. Hij zorgt voor enthousiasme: er zijn kinderen die huilen als ze een selfie met hem mogen maken, het volk hier heeft de fiets ontdekt door hem en er is een hele sterke band met de koninklijke familie.”

Het land haalde het WK op de weg voor 2028 binnen en dat op de baan van 2029. Daarvoor wordt eind 2025 een volledig nieuwe wielerbaan gebouwd.