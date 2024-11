Grootse voorbeelden om u tegen te zeggen voor Belgisch wielerproject: "Net zoals Van Aert, Pidcock en Van der Poel"

Het hoeft niet te verbazen dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel grote voorbeelden zijn voor haast iedereen. Ze kunnen een inspiratiebron zijn voor andere renners, voor andere projecten zelfs.

Dat is het geval voor Team Ridley, dat pas Rik Verbrugghe heeft voorgesteld als nieuwe algemeen manager. Voor Verbrugghe zijn het zijn eerste stappen in de veldritwereld, maar hij is goed omringd. "Binnen de ploeg hebben we iemand als Richard Groenendaal die het offroadwereldje op en top kent. Ook Bob De Cnodder zal meewerken aan dit project", zegt Verbrugghe aan Sporza.

De combinatie van weg en veld zal nagestreefd worden. Er is ook al over nagedacht hoe dat precies bereikt kan worden. "Het is de bedoeling een doorgroei te doen van offroad naar de weg", legt de ex-bondscoach uit. "We willen beiden combineren, net zoals renners als Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel verwezenlijkten."

Verbrugghe wil jong en Belgisch talent strikken

Dat zijn allemaal namen om u tegen te zeggen. Dat betekent uiteraard niet dat de Ridley-renners op een even hoog niveau moeten presteren, maar wel dat er gestreefd wordt naar excellentie in verschillende disciplines. "We gaan ons toeleggen op de rekrutering van jonge, internationale en Belgische talenten met natuurlijk de nadruk op Belgische renners."

Verbrugghe is alvast verheugd over de middelen die hij bij Ridley ter beschikking krijgt. "In het wielrennen heeft men het steevast over 'marginal gains'. Bij Ridley hebben we alles voorhanden om die te verwezenlijken. Alles is ter plaatse: een piste, offroadwegen, noem maar op. Zij hebben zelfs een windtunnel in hun bezit. Ze beschikken over data en kennis."

Verbrugghe aan de slag met Ridley-data

Met die informatie zal Verbrugghe dan aan de slag kunnen gaan om de best mogelijke ploeg uit te kunnen uitbouwen.