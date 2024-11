Johan Bruyneel haalt na Michel Wuyts nu ook Remco Evenepoel onderuit over waanzinnig jaarloon

Remco Evenepoel heeft er een goed seizoen op zitten. Johan Bruyneel is echter bijzonder kritisch over onze landgenoot.

In de podcast The Move haalde Johan Bruyneel fors uit naar wielercommentator Michel Wuyts. Die had een tijdje terug verteld dat Evenepoel 10 miljoen euro per jaar zou verdienen.

Daarvoor moest onze landgenoot Soudal-QuickStep verlaten en voor Red Bull-BORA-hansgrohe gaan rijden. Volgens Wuyts was de deal in kannen en kruiken.

Maar dat blijkt achteraf gezien helemaal niet het geval te zijn en daar kon Bruyneel duidelijk niet mee lachen. Hij zette Wuyts stevig op zijn plaats.

Maar Bruyneel ging nog een stapje verder. Hij vertelde ook dat Evenepoel het niet waard is om zoveel geld te verdienen en daar is een goede reden voor.

“Remco zou nooit weglopen van een contract van tien miljoen euro, ten eerste. Ten tweede weet ik niemand die tien miljoen euro per jaar zou uitgeven aan een renner die niet de beste ter wereld is”, zegt Bruyneel.

“Pogacar verdient tussen de 8 en 8,5 miljoen euro en hij is met afstand de beste. Remco zit rond de vier miljoen euro”, besluit Bruyneel.