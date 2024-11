Ouders van belofterenner die omkomt in ongeval ontroostbaar: "Voelde dat het niet klopte"

Miel Dekien kwam vorig weekend om het leven. De 18-jarige beloftevolle renner liet het leven in een verkeersongeval.

De ouders van Miel Dekien, de beloftevolle renner die volgend seizoen bij Basso Team Flanders zou rijden, zitten met nog heel veel vragen na het ongeval dat het leven kostte aan hun zoon en zijn beste vriend.

“Miel was een super goede kerel”, vertellen zijn ouders Karel en Valerie aan Het Nieuwsblad. “Iemand met het hart op de juiste plaats, verstandig, altijd met de voetjes op de grond. We gaan onze geliefde zoon altijd herinneren als de lieve jongen die hij was.”

Samen met twee vrienden ging hij iets drinken in Diksmuide. “Laat zou het zeker niet worden. Om 22.30 uur zou Miel zeker thuis zijn, want hij had zondag nog een veldrit in Lokeren op het programma staan.”

Toen zijn moeder Valerie zag dat hij nog niet thuis was, voelde ze dat er iets niet klopte. “Dat was niet van zijn gewoonte, en dus probeerde ik hem te bellen, maar zonder resultaat. Ik voelde dat dit niet juist zat en plots stond de politie aan de deur.”

Toen ze het nieuws hoorde, stortte haar wereld in. Vader Karel vertrok meteen naar de plek van het onheil. “Ik wou Miel absoluut nog even zien, ik moest daar op die plaats zijn. Helaas kwam alle hulp te laat. We zullen onze goedlachse jongen zo hard missen.”