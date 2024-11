Van der Poel en Van Aert zijn gewaarschuwd: Pedersen onthult nu al zijn voorjaarsprogramma

Mads Pedersen was tijdens het voorjaar goed voor enkele topuitslagen en won ook Gent-Wevelgem. De Deen wil in 2025 hetzelfe pad blijven bewandelen.

Dit jaar begon Mads Pedersen zijn seizoen in Frankrijk met de rittenkoersen Ster van Bessèges en de Tour de la Provence. De Deen van Lidl-Trek boekte maar liefst zes ritzeges en trok daarna naar Parijs-Nice. Daar werd hij twee keer tweede.

Daarna deed Pedersen het goed in het klassieke voorjaar met een vierde plaats in Milaan-Sanremo, een elfde plaats in de E3 Saxo Classic, om uiteindelijk te winnen in Gent-Wevelgem. Daar klopte hij Mathieu van der Poel.

Pedersen kwam daarna ten val in Dwars door Vlaanderen en gaf op. De Deen kwam wel aan de start van de Ronde van Vlaanderen, maar werd 22ste. In Parijs-Roubaix deed Pedersen met zijn derde plek een plaats beter dan in 2023.

Pedersen wil scoren in Parijs-Roubaix

"Wij gaan niets anders doen", zegt zijn trainer Mattias Reck over het voorjaarsprogramma van Pedersen voor 2025 bij Ekstra Bladet. "Het past zo goed, dus we gaan kopiëren en plakken wat we tot nu toe hebben gedaan in de aanloop naar Parijs-Roubaix."

Vooral op Parijs-Roubaix heeft Pedersen zijn zinnen gezet. "Alles wat ik doe, is met het oog op één doel", schreef hij onlangs op Instagram. Met daarbij ook '13.04.2025', de datum van de eerstvolgende Hel van het Noorden.