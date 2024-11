Wat als ... Remco anders koos? Renner Red Bull-BORA-hansgrohe reageert op de sprong die Evenepoel kon maken

Maandenlang werd Remco Evenepoel in verband gebracht met Red Bull-BORA-hansgrohe. Als de uitgelekte informatie klopt, zou er ook een concrete deal op tafel hebben gelegen.

Remco Evenepoel heeft finaal besloten om toch geen wilde gok te wagen met zijn carrière. Evenepoel blijft bij Soudal Quick-Step en zal in principe zijn contract bij de ploeg van Patrick Lefevere gewoon uitdoen. De dubbele olympische kampioen kiest er zo voor om verder te bouwen op de basis die ze de voorbije seizoenen samen gelegd hebben.

Als hij de stap naar Red Bull had gezet, kwamen er ook veel onbekende factoren bij kijken die de sterkte van de ploeg zouden bepalen. Het is onzeker of Red Bull nu al in staat is om Evenepoel een betere kans op een Tourzege te geven dan Soudal Quick-Step. Roger Adria, één van de huidige Red Bull-renners, is er wel zeker van dat zijn ploeg de juiste weg is ingeslagen.

Red Bull ploeg met veel potentieel

"Ik denk dat het een ploeg is met veel potentieel, een ploeg die de dingen goed doet", zegt de Spanjaard over Red Bull bij Marca. "Ze trekken ook niet enkel goede renners aan maar ook hoogwaardig personeel. Ik denk dat het in de toekomst de referentieploeg uit het wielrennen zal zijn." Dat is dan wel eerder toekomstgericht denken.

Iemand als Evenepoel wil natuurlijk zo snel mogelijk succes. Hoe was het voor de renners van Red Bull om constant die geruchten over een mogelijke komst van Evenepoel te horen? "Dit zijn meer dingen die in de pers verschijnen en waar we onderling geen commentaar op geven. Je weet niets zeker tot het officieel is. Ik vind dat we goede renners hebben, de ploeg heeft genoeg kwaliteit."

Roglic en niet Evenepoel als kopman

Door het afspringen van de deal met Evenepoel zal Red Bull-BORA-hansgrohe in de grote ronden opnieuw in dienst van Roglic rijden.