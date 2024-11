Vingegaard en Pogacar in het vizier? UCI is duidelijk over gebruik van controversieel middel

Tijdens de Tour de France kwam aan het licht dat sommige teams en renners koolstofmonoxide rebreathers gebruiken. Onder meer Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar gaven het gebruik toe.

Escape Collective onthulde tijdens de Tour de France dat minstens drie ploegen gebruikmaken van de koolstofmonoxide rebreathers. Het gaat om Visma-Lease a Bike, UAE Team Emirates en Israel-Premier Tech.

Die koolstofmonoxide rebreathers worden gebruikt om het effect van een hoogtestage te meten. Het regelmatig gebruik en het inademen van de koolstofmonoxide zou de voordelen van een hoogtestage kunnen simuleren door de maximale zuurstofopname te verhogen.

Pogacar en Vingegaard gaven al toe dat ze de rebreathers gebruiken, maar enkel om te testen. "Het is een vrij eenvoudige test om te zien hoe je reageert op een hoogtestage. Het is niet alsof we elke dag uitlaatgassen uit auto’s inademen", zei Pogacar.

UCI wijst ploegen en renners op gevaren

Op haar jaarlijks seminarie in Nice heeft de Internationale Wielerunie UCI ploegen en renners nu gevraagd om niet over te gaan tot het "herhaaldelijke gebruik" van de techniek. Het wees ook nog eens op de gevaren van CO-inhalatie.

"Enkelvoudig medisch gebruik in een medische omgeving kan wel worden aanvaard", zei de UCI nog. Er is ook aan Wereldantidopingagentschap WADA gevraagd heeft om een standpunt in te nemen over de koolstofmonoxide rebreathers