Bruyneel en Armstrong kijken met verbazing naar commentaren kamp Vingegaard én prijzen de strategie: "Het is slim"

De Tour blijft een onderwerp van grote interesse voor Armstrong en Bruyneel. Vingegaard zal uitgerekend in deze wedstrijd proberen om volgend jaar weer de rollen om te draaien en Pogacar te kloppen.

Dat wordt uiteraard geen sinecure. In de podcast The Move haalt Johan Bruyneel wel de zeer opmerkelijke opvatting in de entourage van Jonas Vingegaard aan. "Ik heb een commentaar gelezen van de trainer van Jonas Vingegaard, die zei: "We moeten de kloof met Pogacar verkleinen, maar nemen het misschien op tegen iemand die onverslaanbaar is". Dat is een sterk statement van de trainer van Jonas."

Niet enkel Bruyneel maar ook Armstrong vindt dat een verbazingwekkende quote. "Ik probeer terug te denken aan de periode toen ik nog renner was. Niemand deed zulke commentaren over ons. Of het nu in het tussenseizoen was, of in de aanloop naar de Tour de France. De teneur was altijd: dit is het jaar dat hij en zijn team geklopt kunnen worden, of dat ze deze keer de oplossing hadden gevonden."

Armstrong vindt aanpak kamp-Vingegaard intelligent

Armstrong maakt uiteindelijk wel een switch bij het analyseren van die uitspraak: wat verbazingwekkend is, kan tegelijkertijd ook slim zijn. "Ik vind het wel vrij slim om het zo te spelen. Als je in het kamp van Vingegaard zit: probeer underpromise, overdeliver." Dit Engels gezegde komt erop neer dat je de verwachtingen niet te hoog legt. "Maar die woorden: wow."

"Ik ben het er mee eens dat het slim is", geeft Bruyneel de Amerikaan gelijk. Bovendien is Vingegaard niet de persoon die de spotlights nodig heeft, zolang het moment van de waarheid niet is aangebroken. "Jonas is niet iemand die zelf grote statements maakt en voelt zich comfortabel als hij in de luwte kan werken. Het misschien ook deel van de strategie dat hij dan ineens supersterk kan zijn."

De Tour van 2025 moment van de waarheid voor Vingegaard

Afspraak in de Tour de France van 2025. Dan moet blijken of deze aanpak loont voor Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike.