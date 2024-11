Met véél meer bezig dan enkel met Mathieu van der Poel: Christoph Roodhooft verduidelijkt drukke en ambitieuze agenda

Christoph Roodhooft is in deze periode van het jaar heel erg druk bezig. Daar heeft Mathieu van der Poel, toch wel zijn paradepaardje, dan nog niets mee te maken.

Van der Poel is diegene die hem de meest prestigieuze overwinningen oplevert, maar het engagement van Christoph Roodhooft in het wielerwereldje gaat uiteraard veel verder. Dat bezorgt hem ook het nodige werk in verschillende disciplines. Momenteel ligt de focus op de cross. Roodhooft organiseert twee verschillende stages, voor crossers die dan ofwel Cabras of Dublin er als Wereldbekerwedstrijd bijnemen.

Daarnaast staan er ook nog veldrijders-en rijdsters onder zijn hoede die één van die twee of de beide Wereldbekermanches zullen rijden, maar niet aanwezig zijn op stage. Dan nog is er wel genoeg volk op stage dat op zijn wenken bediend moet worden. "De eerste shift renners is zaterdag al vertrokken. Deze week zitten we in Benicassim met de crossers, en dan gaan we van daaruit naar Dublin", legt Roodhooft uit bij WielerFlits.

Logistieke uitdagingen voor Roodhooft

"Het tweede deel van de crossers gaat van Dublin naar Benicassim, en die blijven daar dan een week. Nog een ander pakketje trekt vanuit Benicassim nog naar Sardinië, daar komen er ook nog een aantal van terug. Een ander deel gaat van daaruit naar huis." Heel wat heen-en weer bewegingen, met de hieraan gekoppelde logistieke uitdagingen.

"Onze vrachtwagens namen na de cross in Antwerpen de crossfietsen van alle renners mee, waar ze dan eerst mee naar Dublin trekken en dan naar de Wereldbeker in Sardinië. Ze hebben allemaal een fiets thuis en een fiets op trainingskamp. Het was een hele puzzel, maar het feit dat we voldoende middelen hebben om het wat te spreiden, vergemakkelijkt het proces wel."

Roodhooft heeft goede planning nodig

Naast deze veldritstructuur is ook de voorbereiding op de weg weer bezig. "Onze wegploeg is vanaf 9 december dan weer in Denia op stage”, aldus Roodhooft. “Gedurende een kleine drie weken en een half zitten we op twee plaatsen met veel verschillende groepen qua aankomst en vertrek. Dat vraagt om een goede planning, maar natuurlijk is het een uitdaging om alles goed te kunnen organiseren met zo veel renners."