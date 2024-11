Volgt straks straf voor Thibau Nys en co? Heel wat crossers lappen dreigement UCI aan hun laars

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In Antwerpen ging vorige week met de Wereldbeker het belangrijkste klassement in het veldrijden van start. Toch laten heel wat toppers nu al een manche schieten.

De UCI en Flanders Classics hertekenden de kalender van de Wereldbeker dit seizoen. Zo werd de start anderhalve maand opgeschoven naar eind november. Tot eind januari worden de twaalf manches elke zondag afgewerkt.

Er zijn nog uitzonderingen op met een dubbel weekend op 21 en 22 december en op 25 en 26 januari, maar de UCI wilde vooral duidelijkheid creëren. En sommige crossen kregen een beschermde status, zoals Dublin (1 december) en Sardinië (8 december).

Afwezigen in Dublin en Sardinië

Daardoor mag er daags voor die manches Wereldbeker geen andere veldrit worden georganiseerd. Toch sturen heel wat crossers hun kat naar Dublin en/of Sardinië. Ondanks dreigementen van straffen de UCI.

Zo verkiezen Niels Vandeputte en Sara Casasola een stage in Spanje boven Dublin, maar rijden ze wel in Sardinië. Alvarado haakte af door ziekte, Sardinië zou ze sowieso niet rijden. De lijst afwezigen voor die cross is echter nog langer.

Thibau Nys (Lidl-Trek) en Gerben Kuypers (Intermarché-Wanty) zijn er niet bij door een ploegstage met hun wegploeg. Ook Fem van Empel, Laurens Sweeck en Marion Norbert Riberolle zakken niet af naar Italië door een stage. Wat nu UCI?