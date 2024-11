Voormalig wereldkampioen Tom Pidcock doet opvallende uitspraak over het veldrijden

In de kerstperiode zien we Tom Pidcock misschien in het veld. De voormalige wereldkampioen doet wel een opvallende onthulling over het veldrijden.

Tom Pidcock is van veel markten thuis. De Brit werd als wereldkampioen en twee keer olympisch kampioen mountainbiken, in 2022 werd hij wereldkampioen veldrijden en op de weg won de Brit de Strade Bianche, de Amstel Gold Race en een rit in de Tour.

Op zijn 25ste lijkt Pidcock zijn focus echter naar één discipline te verschuiven. "Als ik mag kiezen? Op dit moment de weg", zegt Pidcock bij Cyclist Podcast Magazine. Het mountainbiken verschuift naar de achtergrond.

Pidcock over het veldrijden

"Ik wilde ook nooit per se crossen, dat gebeurde er gewoon bij toen ik begon met wegwedstrijden", stelt Pidcock. Op zich een vreemde uitspraak, want Pidcock rijdt al in het veld sinds de junioren en boekte in totaal 40 zeges.

Bij de beloften werd Pidcock wereldkampioen veldrijden in 2017 en 2019, zoals eerder vermeld werd hij in 2022 ook wereldkampioen bij de profs. In het seizoen 2019-2020 reed Pidcock nog 27 wedstrijden bij de profs in het veld.

Nadien bouwde de Brit zijn seizoen in het veld af tot 13 of 14 wedstrijden, vorig jaar zelfs maar acht wedstrijden. Of hij deze winter gaat crossen, heeft Pidcock nog niet beslist. Als Pidcock gaat crossen, dan zal het in de kerstperiode zijn.