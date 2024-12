Er viel Paul Herygers iets op, waarna hij zich niet inhoudt: "Weg met de harken, weg met de tractors"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In Dublin ging zondag de volgende race in de Wereldbeker door. Over de ondergrond was er wel wat te doen, zeker dan over de zandstroken die er lagen in Ierland. Ook de analisten viel wat op.

Er was een deel van het parcours met wat heuveltjes en met meer modder en een ander deel van het parcours was beter lopend te noemen. Ergens tussenin lag er ook een zandstrook en daar was wat over te doen. Gewerkt aan het zand Al bij de vrouwencross was het in de eerste ronde meteen duidelijk dat er was gewerkt aan de zandstrook tussen de races door. Dat was te zien aan een strook waar het zand duidelijk geharkt was. "Hier hebben ze toch wat aan gewerkt tussen de races door", merkte allesziener Paul Herygers ook meteen op bij Sporza. Waarop Ruben Van Gucht zich toch meteen wat vragen stelde. Harken verboden? "Mag dat wel? Normaal gezien moeten ze daaraf blijven." De discussie was meteen gestart en Herygers had een duidelijke visie: "Ja, normaal gezien is mij dat altijd gezegd dat je er moet op rijden zoals je erop getraind hebt." "Dat wil zeggen: weg met die harken, weg met die tractors. Ik vind het op zich fijn dat ze het doen, maar ik denk niet dat het mag."