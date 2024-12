📷 Schokkend beeld over wat gebeurd is met zijn fiets: de gouden machine van Remco Evenepoel is niet meer

In de eerste plaats duimen we met zijn allen voor de gezondheid van Remco Evenepoel. Dat zijn fiets eraan is voor de moeite na het ongeval in Oetingen, blijft wel jammer.

Het is immers niet zomaar een fiets. Remco Evenepoel reed sinds het najaar van 2024 op een prachtige, gouden fiets. Na zijn overwinningen in de tijdrit en de wegrit op de Olympische Spelen, zaten ze bij Specialized niet stil. De S-Works kreeg een prachtig gouden laagje, zodat Evenepoel altijd kon rondrijden met die speciale herinnering in zijn gedachten.

Zo waren die triomfen in Parijs nooit uit het hoofd en ook nooit helemaal uit beeld. Het zag er schitterend uit, maar betekent vooral wel wat op emotioneel vlak. Daarom is het jammer dat Remco Evenepoel in de toekomst niet op diezelfde gouden fiets verder kan rijden, al zal Specialized hem ongetwijfeld wel weer opnieuw van fraai materiaal voorzien.

Gouden fiets Remco Evenepoel in twee

Toen het nieuws bekendgeraakte over de val van Evenepoel op training, luidde het ook al snel dat zijn gouden fiets stuk was. Dat vertelden ook omstaander Bart en Patrick Lefevere. Een foto die rondgaat op sociale media maakt duidelijk hoe de gouden fiets van Evenepoel letterlijk in tweeën gebroken is. Het geeft ook aan wat het een harde klap het moet geweest zijn.

From the Remco Evenepoel crash place, Remco was unable to avoid an opening car door from the postal vehicle and the doctors said it can be broken shoulder and broken wrist.



Thank you my friend Glenn Verlaecke for the info and photo. pic.twitter.com/bwM7bciF5y — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) December 3, 2024

Het is een triest beeld om de fiets van Remco zo te zien liggen op de plaats van het ongeval. Daar zal nog weinig mee aangevangen kunnen worden. Het zal überhaupt wel een tijdje duren voor Evenepoel weer op een fiets kan zitten en vooraleer hij weer echt zal kunnen trainen als een profwielrennen. Hij moet zich nu focussen op zijn eigen herstel.

Evenepoel zet carrière verder met nieuw materiaal

Zodra zijn lichaam er klaar voor is, zal Evenepoel dan wel op nieuw materiaal kunnen rekenen om zijn wielercarrière verder te zetten.