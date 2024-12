Evenepoel op plek die alle herstellende renners in België opzoeken en onderging eerst operatie: zoveel weken immobiel

Om de best mogelijke zorgen te kunnen krijgen, is Remco Evenepoel overgebracht naar de plek waar vele herstellende Belgische renners passeren. Daar werd ook reeds een eerste operatie uitgevoerd.

Nadat het reeds bekend was dat Remco Evenepoel bij zijn val op training zijn rib, rechterschouderblad en rechterhand had gebroken, kwam Soudal Quick-Step dinsdagavond met een nieuwe update. "Na het oorspronkelijk onderzoek in het Erasmus Ziekenhuis in Anderlecht, is Remco Evenepoel naar het ziekenhuis in Herentals gebracht voor verdere onderzoeken."

In Herentals zijn de beste chirurgen aan de slag die vertrouwd zijn met operaties en revalidaties van topsporters. Ook Remco Evenepoel legt zijn lot in hun handen en kan in principe op de beste zorgen rekenen. De schade aan zijn lichaam blijft niet bij die eerdere vaststellingen. "Die onderzoeken wezen ook op gekneusde longen en een luxatie van het sleutelbeen."

Operatie Evenepoel aan sleutelbeen

"Het sleutelbeen zal vanavond geopereerd worden. Als dat succesvol verloopt, zal Evenepoel morgen het ziekenhuis kunnen verlaten", meldde zijn wielerploeg dinsdagavond. Dat komt er dus op neer dat hij vandaag (woensdag, red.) mogelijk naar huis zal kunnen. Dat zal dan nog altijd maar het begin van zijn herstel als wielrenner zijn.

"Hij zal dan voor een periode van twee weken immobiel zijn, waarna een plan voor zijn terugkeer opgesteld kan worden", overloopt zijn ploeg de volgende mogelijke stappen in het traject. "Soudal Quick-Step wil de staf in Herentals bedanken voor hun hulp!" Dat dankwoordje is zeker op zijn plaats. Het belang van die eerste ingreep mag niet onderschat worden.

Beetje bij beetje meer duidelijkheid

Beetje bij beetje zal Remco Evenepoel beter kunnen inschatten hoe lang hij zal moeten werken aan zijn terugkeer.