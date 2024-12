🎥 Bekijk de waanzinnige beelden: Wereldbekercross in Sardinië gaat niet door omwille van slecht weer

Zaterdagavond werd al duidelijk dat het moeilijk zou worden om te crossen in Cabras te laten doorgaan. Daar waren de weersomstandigheden te slecht voor.

Geen cross vandaag in Sardinië. De weergoden hebben de organisatoren doen beslissen om de cross te annuleren. Er zijn rond het eiland rukwinden van 100 kilometer per uur gemeten.

Het zat allemaal flink tegen voor de eerste editie van de cross in Sardinië. Grote delen van het parcours zijn vernield door het stormweer. En ook de perszaal brandde vannacht volledig uit. De organisatie liet zopas haar verdict horen. De Wereldbekercross gaat niet door omwille van het slechte weer.

"Door de hevige storm die over Cabras en de rest van de streek trekt, is beslist om de derde manche van de Wereldbeker af te gelasten", zo meldde de UCI in een statement. "Het plaatselijke organisatiecomité, Flanders Classics, het gemeentebestuur van Cabras, de Internationale Wielerunie en de veiligheidsdiensten kwamen tot deze beslissing omdat de veiligheid van de renners, staff, medewerkers en publiek niet kon gegarandeerd worden."

"Na beraadslaging van de verdere ontwikkeling van de weersomstandigheden en het feit dat de zonsondergang plaats heeft om 17 uur was het onmogelijk om het aanvangsuur van de twee voorziene wedstrijden, die van de mannen en vrouwen elite, te verlaten. Het blijft onze ultieme prioriteit de veiligheid van de atleten, fans en al het personeel te garanderen, vandaar onze beslissing om alles af te gelasten. We willen iedereen bedanken voor het begrip en de medewerking."

Wereldbekercross in Cabras gaat niet door

Laurens Sweeck liet al voor de beslissing weten dat het onverantwoord was om in Cabras te crossen. Eli Iserbyt hield het diplomatisch. Hij zei zich neer te leggen bij de beslissing die genomen zou worden. Een eventuele oplossing is om de cross een dagje uit te stellen. Daar repte de organisatie echter niet over.

“Dat kan, ik was sowieso van plan om hier nog langer te blijven”, klinkt het bij Michael Vanthourenhout op Sporza. “Dus voor mij zou het kunnen, maar ik denk dat het een heel moeilijke klus is om iedereen hier te houden tot morgen.” De gevolgen van een afgelasting zijn volgens hem niet te overzien. “Iedereen heeft toch een inspanning gedaan om hier te geraken, ook financieel. Maar goed: ik denk dat vandaag alleen de veiligheid mag meespelen.”

Beelden van deze ochtend, die je hieronder kan bekijken, tonen hoe slecht het weer ter plekke is. Het is duidelijk te zien dat het parcours flink te lijden had onder de weersomstandigheden.