Mettepenningen onthult hoe groot financiële kater is voor Pauwels Sauzen-Bingoal door afgelasting

Er zijn alleen maar verliezers door de afgelasting van de Wereldbeker veldrijden in Sardinië. Ook voor Pauwels Sauzen-Bingoal is het een bittere pil om te slikken.

Heel veel manches van de Wereldbeker zijn er al niet meer buiten België en Nederland en dan blijft een nieuwe organisatie zoals in Sardinië ook nog eens een stevige financiële domper door een afgelasting.

Maar ook de ploegen blijven achter met een financiële kater. Ook Pauwels Sauzen-Bingoal, de ploeg van Jurgen Mettepenningen, had veel kosten gemaakt om met hun crossers aanwezig te zijn in Sardinië.

Stevige financiële kater voor Pauwels Sauzen-Bingoal

"Logistiek is dit niet gemakkelijk. Er zijn mensen die twee weken van huis geweest zijn en dan krijg je dit", zegt Mettepenningen bij Sporza. Ook al begrijpt de ploegmanager wel dat dit gewoon overmacht was.

Toch zal het de ploeg veel geld kosten. Zowel qua logistiek als qua hotelkosten. Mettepenningen rekent op zo'n 1.500 per persoon. "Alles in totaal denk ik dat we over een kostenplaatje van zo'n 10.000 euro spreken."

Mettepenningen zal nu bekijken hoe ze dit zullen oplossen. Omdat hij zelf ook organisator is van de Wereldbeker in Dendermonde weet Mettepenningen dat het grootste verlies voor de organisator is. Hij leeft dan ook met hen mee.