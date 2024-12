Mathieu van der Poel kan Belgische wielrenner afbeulen maar maakt hem ook beter: "Te veel voor mij"

De bijdrage van Mathieu van der Poel aan het wielrennen is nog groter dan we denken. Er zijn niet enkel zijn grote overwinningen, maar hij maakt ook andere renners beter. Zelfs als ze niet in zijn ploeg zitten.

Zo is Van der Poel een trainingsmakker van Jordi Meeus, de sprinter van Red Bull-BORA-hansgrohe. De Belg zweert bij Wieler Revue dat hem dat beter maakt. "Ja, op een bepaald niveau wel. Al mag ik niet te vroeg beginnen om met Mathieu samen te trainen, want je moet een bepaald niveau hebben om comfortabel met hem mee te gaan."

Trainen met Van der Poel: het is niet voor iedereen weggelegd. Het gaat er stevig aan toe. "Het is al een paar jaar dat ik met Mathieu train, en altijd als ik terugkom van een stage waar ik veel met hem heb gefietst dan ben ik zelf ook altijd in orde. Hij traint altijd heel hard. De eerste weken dat ik in Spanje was, ben ik wel met hem mee geweest, maar zeker niet iedere dag. Dat zou voor mij te veel zijn geweest."

Basistempo Van der Poel hoger

Je moet ook niet over de limiet gaan, daar heeft niemand wat aan. Zeker niet op training. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen een Mathieu van der Poel en een Jordi Meeus. "Sowieso is zijn basistempo een stuk hoger dan dat van de gemiddelde wielrenner. En als hij blokken doet dan merk je dat hij supersnel daarvan herstelt. Dat zijn wel verschillen die ik merk tussen ons."

We kunnen ons inbeelden dat tijdens de trainingsarbeid door de wielrenners in Spanje wel regelmatig herkend worden. "Ja, Mathieu wel. Ook door die regenboogstreepjes op zijn mouwen. Dan zien ze meteen dat hij het is. We moeten regelmatig op een tactische plek gaan zitten om koffie te drinken. Niet op te drukke plekken, maar we kennen de plekken waar je zeker niet in het weekend moet komen."

Uitkijken naar conditie Van der Poel en Meeus

Ze weten dus wat ze moeten doen als ze ernstig aan de conditie willen werken. We kunnen niet wachten om te zien hoe het daar mee gesteld zal zijn.