Ryan Kamp deelt prik uit aan Pauwels Sauzen-Bingoal over einde contract: "Als je de ballen hebt..." en "Voelde oneerlijk"

Ryan Kamp hervatte zaterdag het crossen in Herentals. Even voordien schoof hij aan bij een podcast om het onder meer over zijn turbulente einde bij Pauwels Sauzen-Bingoal te hebben.

Zijn contract bij die ploeg liep af eind 2023 en werd niet verlengd. In Live Slow Ride Fast werd hem gevraagd of hij het voelde aankomen. "Ergens wel. Ze waren al minder 'geverig' dan ze altijd geweest waren. Na Oostmalle had ik ook al wel gezegd tegen mijn managers: mannen, dit is mijn laatste contractjaar, nu moeten we even met ons hoofd erbij zijn. Het was in Val di Sole dat het echt definitief was en ik het door kreeg."

De veldrijder moest het nieuws lezen op WielerFlits: dat was een bittere pil. Is het de normale gang van zaken in de cross dat zoiets niet gecommuniceerd wordt? "Neen, ik denk het niet. Als je een beetje ballen hebt, durf je wel iemand in de ogen kijken om dat te zeggen. Of het omwille van het financiële of het sportieve is, dat maakt uiteindelijk allemaal niet uit."

Ryan Kamp heeft diep gezeten

Op dat moment heeft Jurgen Mettepenningen het nieuws aan Kamp bevestigd. "Ik was eerder blij dat ik eindelijk iets wist. Ik wist voordien niets. Ik had net een huisje gekocht met mijn vriendin. Ik vroeg me af: sta ik volgende week in de supermarkt of rijd ik op 1 januari in Baal? Ik heb best wel diep gezeten. Elk weekend laadde ik mezelf op en wilde ik me toch laten zien."

Kamp reed zijn laatste cross voor de ploeg in Hulst. "Ik stond zesde of zevende in de Wereldbeker. Dan is het in mijn ogen vrij bizar dat je contract niet verlengd wordt. Ik heb toen ook meerdere keren gezegd in de media: als iemand van de eerste startrij al geen werk meer heeft, wat gaat er dan gebeuren? Dat is best wel een hele hype geweest volgens mij. Ja, natuurlijk voelde het voor mij aan als oneerlijk."

Hele plaatje ongelukkig voor Kamp

Omdat hij zo laat op de hoogte was, betekende het voor hem een periode van onzekerheid. "Het hele plaatje zat ook niet mee. Verschillende ploegen wilden met mij in zee, maar moesten dan wachten op een sponsor of hadden te veel buitenlandse renners voor een Belgische licentie. Het was niet enkel dat Pauwels Sauzen-Bingoal zo laat aangaf dat mijn contract niet verlengd werd, het was het hele plaatje. "

Op een avond belde Kamp naar Philip Roodhooft en die zorgde er uiteindelijk voor dat hij verder kon in de eenmansploeg Fenix.