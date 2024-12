Wat een duizelingwekkend palmares! Emotioneel moment voor Sanne Cant maakt het zelfs stil bij Paul Herygers

Een gelukkige Sanne Cant heeft nog eens een heerlijk en dus ook emotioneel moment mogen beleven in haar Herentals. Het afscheid aan haar thuispubliek bracht wel wat teweeg.

Een opsteker voor de levende veldritlegende was al dat ze in Herentals nog eens kon uitpakken met een prima prestatie. Cant bolde als vijfde over de streep. "Goeie uitslag", oordeelde co-commentator Paul Herygers tijdens de uitzending op VRT. Naast hem suggereerde Ruben Van Gucht dat het aangevoeld moet hebben als een overwinning. "Dat zal wel", knikte Herygers instemmend.

Cant was eigenlijk de hele cross de beste Belgische. Op het einde was haar voorsprong wel geslinkt ten opzichte van Marion Norbert Riberolle en Laura Verdonschot. "Ja, ze is ook op een eiland verzeild geraakt." Daar bedoelde Herygers mee dat Cant wel ruim achter de top vier reed en het dus niet nodig was om er nog alles uit te persen in het slot.

Traantjes in de ogen bij Sanne Cant

Het mooiste moest dan nog komen. De organisatie in Herentals liet Sanne Cant ook op het podium komen voor een huldiging. Dat gebeurde met traantjes in de ogen bij de veldrijdster van Crelan-Corendon. Speaker Willy rafelde tijdens dit eerbetoon aan hele palmares af. Het blijft duizelingwekkend om dat aan te horen. Niet vergeten: drie wereldtitels, drie Europese titels, vijftien Belgische titels.

"Dat was opzoekwerk", was Herygers onder de indruk. Ruben Van Gucht vond het zelfs een moment om stil van te worden en daar kon Herygers alleen maar mee akkoord zijn. "Jawel, jawel, ik was ook mee. Ja, kijk maar naar tegen wie zij moeten rijden heeft. Dat begon nog tegen Küpfernagel." Later werd ze de concurrente van Lucinda Brand, Marianne Vos en het eindigt tegen de generatie van Van Empel.

In principe geen BK meer voor Cant

Cant zal ook met tevredenheid vaststellen dat haar vormpeil nog stijgt in de loop van haar laatste veldritseizoen. In principe rijdt ze geen BK meer, al weet je nooit dat dit haar nog van gedachten doet veranderen.