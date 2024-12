Ploegleider beantwoordt de vraag van één miljoen over Wout van Aert: "Of hij Van der Poel kan kloppen?"

Wout van Aert begint vandaag aan zijn echte crosstrainingen. Maandag duikt hij in Mol al in competitie.

Alle ogen zijn maandag op Wout van Aert gericht. Dan begint onze landgenoot aan zijn crosswinter in Mol. Nochtans leek alles aan een zijden draadje te hangen.

Toch maakte Visma Lease a Bike begin deze maand een programma van zes crossen bekend, al zei onze landgenoot meteen dat het vooral uit liefde voor de sport is dat hij het doet.

“Het samenstellen van zijn programma is een proces dat wij elk jaar samen ondernemen”, zegt ploegleider Jan Boven van Visma Lease a Bike aan Het Nieuwsblad. “Wout heeft daarin zelf veel inspraak, maar ook de inbreng van Performance Coach Mathieu Heijboer is groot. Dit leek ons de beste optie.”

Het geloof is er dat Wout van Aert helemaal op scherp staat. Van de knie heeft hij alvast geen last meer. Maar wat kan hij laten zien? Is hij in staat Mathieu van der Poel te kloppen?

“Of het zal volstaan om ook mee te doen voor de zege, weten we niet. We weten dat hij fit is, maar we hebben ook vorig jaar gezien dat ‘fit zijn’ soms verschillende dimensies heeft. Toen was Mathieu gewoon veel beter dan de rest.”