Door spuugincident vorig jaar? Organisatie in Hulst stelt zich vragen bij afwezigheid Van der Poel

Mathieu van der Poel begint zondag aan zijn seizoen in Zonhoven. De organisatie in het Nederlandse Hulst vindt het jammer dat de wereldkampioen niet in hun cross aan de start stond.

Vorig jaar kon de cross in Hulst rekenen op maar liefst 22.000 toeschouwers. Dat wereldkampioen Mathieu van der Poel aan de start stond, had daar wellicht veel mee te maken, want dit jaar waren er veel minder toeschouwers.

''Dat komt uiteraard door het thuisblijven van Mathieu", zegt organisator Bram De Brauwer bij In de Leiderstrui. "Daar moeten we ook niet flauw over doen. Zonhoven heeft Mathieu en Mol (op maandag 23 december, nvdr.) heeft zelfs Wout en Mathieu.''

Spuugincident oorzaak voor afwezigheid Van der Poel?

Vorig jaar maakte Van der Poel pas laat bekend dat hij ook aan de start zou staan in Hulst, maar dat zorgde er toen wel voor dat de organisatie in de laatste 72 uur vijf tot zesduizend tickets extra verkocht. Maar wel met een zwart randje.

Van der Poel kreeg van enkelingen boegeroep en ook bier over zich heen tijdens de cross in Hulst. Dat was de wereldkampioen in de laatste ronde grondig beu en hij spuugde richting die toeschouwers. Of dat een reden is voor zijn afwezigheid, weet de organisatie niet.

''We hopen dat het niks te maken heeft met het incident van vorig jaar. We zouden er alles aan doen om te voorkomen dat dat weer zou gebeuren. Mathieu heeft hier zes keer gewonnen en hij heeft hier zelfs zijn vriendin leren kennen, dus we waren wel teleurgesteld dat hij hier niet zou starten. Er zal wel een reden voor zijn."