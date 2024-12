Mathieu van der Poel pakt uit met opvallend weetje en geeft zichzelf een laag cijfer: "Zal niet altijd van leien dakje gaan"

Bij Mathieu van der Poel ligt de lat altijd heel erg hoog. Zelfs bij een solo richting de zege kan het cijfer dat hij zichzelf geeft vrij laag zijn. Dat het zo lang duurde vooraleer hij alleen voorop geraakte, was ook wel deel van het plan. Om te winnen had hij zelfs geen opwarming nodig.

Het was voor Van der Poel twintig minuten warmdraaien in Mol. "Ja, het was toch wel de bedoeling om het eerste deel van de cross wat rustiger aan te pakken. Ik heb geprobeerd om wat zuiniger te kunnen winnen. Het is beter voor mij om niet altijd tot het uiterste te gaan. Da's gelukt." Het was dus wel degelijk ingecalculeerd om de rest niet vanaf minuut 1 weg te blazen zoals in Zonhoven.

Opvallend: Van der Poel deed voor de start van de Zilvermeercross geen opwarming. "Dat gebeurt wel vaker. Ik heb vaak een beter gevoel als ik niet opwarm dan wanneer ik wel opwarm. Uiteraard doe je in de cross ook wel de verkenning, dat is ook al een soort opwarming." Gezien het vooropgestelde plan viel Van der Poel ook niet achterover van het scenario. "We weten allemaal dat Laurens Sweeck goed door het zand kan rijden."

Grotere focus bij Van der Poel in slotfase

De winnaar vond de renner van Crelan-Corendon goed weerwerk bieden. De betere versie van Van der Poel kwam uiteindelijk wel bovendraven. "In de laatste drie-vier ronden begon ik pas echt mijn goede lijnen te vinden. Toen ging het wel beter en beter. Ik had langs het water misschien ook iets meer focus op het einde. Voor de ronden voordien geef ik mezelf een zes op tien."

Naar zijn voornaamste concurrent keek hij niet echt. "Ik was vooral met mezelf bezig, omdat ik zelf in het eerste deel niet zo goed door het zand reed. Het is natuurlijk ook wel iets moeilijker in de wielen. Als je op kop rijdt en je hebt uw eigen sporen, dan is het net iets makkelijker. Ik was in het begin echt een beetje aan het sukkelen. Het zal niet altijd van een leien dakje gaan."

Van der Poel met 2 op 2 richting Kerstmis

Dat laatste durven we toch wel met een korreltje zout nemen. Van der Poel is niet voor niets begonnen met een 2 op 2. "Ja, ik kan niet klagen. Leuk om zo terug te beginnen. Er komt veel techniek aan te pas bij deze crossen en ik kan mijn kracht ook wel kwijt."