Enkel zij kunnen dat: zo maken Van Aert en Van der Poel Loenhout de moeite nog voor er één officiële trap gegeven is

Wie naar Loenhout is afgezakt, zal het zich niet beklagen. Iedereen keek uit naar de eerste cross met Mathieu van der Poel én Wout van Aert aan de start. Een echt duel is er niet van gekomen, maar dan nog was het meer dan de moeite.

Dat was eigenlijk zelfs al zo nog voor de lichten op groen gesprongen waren in de wedstrijd. Voor Wout van Aert was het een eerste hereniging in lange tijd met zijn fans. Zijn laatste wedstrijd was de Vuelta. Het was van de olympische wegrit in Parijs geleden dat Van Aert nog eens in actie kwam in een gebied waar de fans niet al te ver voor moesten reizen.

Van Aert maakt tijd voor fans

Van Aert staat wel bekend als een renner die heel toegankelijk is voor zijn supporters. Dat was in Loenhout niet anders. Van Aert nam aan de bus van Visma-Lease a Bike met veel plezier tijd om met zijn fans een selfie te nemen en handtekeningen uit te delen. Volgens Het Nieuwsblad kreeg de renner ook een armbandje cadeau van een fan.

Mathieu van der Poel, die stal voor het begin van de officiële veldrit in Loenhout dan weer op een andere manier de show. Een dag eerder had hij nog veel bekijks in Gavere door te arriveren in een knaloranje Lamborghini. Oranje is toch wel een héél opvallende kleur voor zo'n wagen. De bolide zou naar verluidt meer dan 500 000 euro waard zijn.

Van der Poel gaat overkop in verkenning

Het meest opvallende Van der Poel-moment voor aanvang van de cross kwam er in Loenhout dan weer... tijdens de verkenning. Het interesseert ons sowieso al meer wat Van der Poel op twee wielen presteert dan op vier wielen. Sporza liet zien hoe Van der Poel als gevolg van een foutje een stevige tuimeling maakte in een bocht en overkop ging.

Daar zullen de toeschouwers wel even van zijn geschrokken. Zelfs Van der Poel is niet onfeilbaar. Al scheelt het niet veel: tijdens de wedstrijd was opnieuw niemand tegen hem opgewassen.