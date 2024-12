Hij wil meteen ruilen: Thibau Nys komt met opvallende uitspraak over Europese titel

Thibau Nys kroonde zich in november tot Europees kampioen veldrijden in het Spaanse Pontevedra. Toch zou Nys die titel meteen willen inruilen voor meer overwinningen.

Voor heel veel crossers zijn het Europees kampioenschap, het nationaal kampioenschap en het wereldkampioenschap drie belangrijke afspraken in het seizoen. Wie een titel en een trui pakt kan zijn seizoen voor een deel goedmaken.

Thibau Nys was in november de gelukkige op het EK veldrijden in Pontevedra. In een spannende strijd met thuisrijder Felipe Orts trok Nys aan het langste eind. Na titels bij de jeugd was het zijn eerste bij de profs.

Nys zet domineren boven kampioen worden

Toch hecht Nys niet al te veel belang aan de Europese titel. "Het is leuk, al had ik liever dit seizoen 10 of 11 crossen gewonnen dan dat ik het EK had gewonnen", zegt hij bij Sporza. Nys wil geen kampioenschapsrenner zijn.

Hij wil niet drie crossen, het BK en het WK winnen, maar voor de rest onzichtbaar zijn tijdens het seizoen. Dan wint Nys liever tien crossen en wordt hij dan geen kampioen. Want Nys hecht meer waarde aan domineren.

"Iets wat mijn papa zijn hele carrière heeft gedaan. Ik geef liever elke week spektakel dan dat ik 2 dikke crossen win en voor de rest anoniem rijd. Ik veroordeel daarbij niemand. Het is gewoon hoe ik het bekijk", zegt Nys nog.