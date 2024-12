De sleutel om de Tour te winnen in 2025? Vrouw van Vingegaard weet hoe Pogacar te kloppen is

Jonas Vingegaard slaagde er deze zomer niet in om voor de derde keer op rij de Tour de France te winnen. Zijn vrouw Trine Marie Hansen ziet kansen voor haar echtgenoot in 2025 om wel opnieuw te winnen.

Door zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland moest Jonas Vingegaard lang revalideren. De Deen lag eerst tien dagen in het ziekenhuis en daarna begon een race tegen de klok om op tijd in vorm te zijn voor de Tour.

Vingegaard klopte Pogacar in de elfde rit in Le Lioran in de sprint, maar moest toch zijn meerdere erkennen in de Sloveen. Pogacar won met overmacht voor de derde keer de Tour de France, met zes minuten voorsprong op Vingegaard.

"Je weet niet wat er dit jaar had kunnen gebeuren als ik dat ongeluk niet had gehad", zegt Vingegaard bij het Deense DR. "Ik wil zien hoe goed ik kan zijn als ik de perfecte voorbereiding heb gehad. Ik geloof absoluut dat ik kan verbeteren."

Vrouw Vingegaard ziet kansen tegen Pogacar

"Ik geloof dat ik voor de overwinning kan vechten." Dat geloof is er ook bij zijn vrouw Trine Marie Hansen. "Pogacar is gewoon super explosief en krachtig. Er is niemand die op dat gebied hetzelfde niveau heeft. Ook Jonas niet."

"Maar als het gaat om uithoudingsvermogen en enkele andere soorten etappes, kan Jonas hem evenaren, denk ik. Het hangt er dus allemaal af van wat voor koers het is. De focus ligt op een sterk team rond Jonas, zodat zijn ploeggenoten hem kunnen helpen bij het uitputten van Pogacar."