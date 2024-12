Kan Lotte Kopecky in 2025 de Tour de France winnen? José De Cauwer velt zijn oordeel

Lotte Kopecky wil in 2025 mikken op eindwinst in de Tour de France Femmes. José De Cauwer onthult wat hij daar van denkt.

In 2023 werd Lotte Kopecky al eens tweede in de Tour de France Femmes. Ze won toen de eerste rit en droeg ook enkele dagen de gele trui. In de bergrit hield Kopecky stand, in de tijdrit verzekerde ze zich van de tweede plaats.

Ook dit jaar deed Lotte Kopecky het goed in een grote ronde, namelijk de Giro. Voor de slotrit had ze slechts één seconde achterstand op Longo Borghini, maar dat maakte ze niet meer goed. De Italiaanse trok aan het langste eind.

De Cauwer over Tour-kansen Kopecky

In 2025 zal Kopecky dus opnieuw focussen op de Tour de France. "Als ze in 2025 op de Tour wil mikken, zal ze voorafgaande wedstrijden moeten skippen. Podiumrijp is ze in elk geval", zegt José De Cauwer bij Het Nieuwsblad.

Het parcours van de Tour de France Femmes 2025 is wel zwaar met twee stevige bergritten. Zo is er een rit op de Col de la Madeleine, in de laatste rit staat ook nog eens de Joux Plane op het programma.

"Ze zou ook kunnen opteren om een jaar te wachten, als het parcours van de Tour wat minder zwaar is. Maar ja, de Vlaming wil dat Lotte nog eens altijd en overal wint. Alsof dat de normaalste zaak van de wereld is...", stelt De Cauwer nog.