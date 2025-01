Straffe taal gesproken maar het was te hoog gegrepen: "Hij was erop gebrand om Van Aert te proberen kloppen"

Wout van Aert kloppen in de cross: het is slechts weinigen gegeven. Bij één man was dat nochtans nadrukkelijk de ambitie voorafgaand aan de Superprestige in Gullegem.

Michael Vanthourenhout was naar verluidt even ziek of geblesseerd geweest, waardoor hij een paar crossen had overgeslagen. Het was de vraag of hij in Gullegem volledig fit aan de start zou verschijnen, maar anderzijds zou hij mogelijk wat frisser zitten dan andere pure crossers. Hij bleef opvallend genoeg als enige in het wiel van Van Aert toen die met zijn eerste demarrage op de proppen kwam.

Daar kreeg Mario De Clercq, ploegleider bij Pauwels Sauzen-Cibel Clementines, een vraag over tijdens de live-uitzending van PlaySports. "Ja, maar hij was erop gebrand om te proberen om Wout te kloppen, zeker om hem te volgen", sprak De Clercq straffe taal over de mindset van Vanthourenhout. "Laat ons hopen dat hij het vol kan houden, maar ik denk het wel."

De Clercq dacht aan winst voor Vanthourenhout

Op dat ogenblik was De Clercq dus nog positief gestemd over de winstkansen van Vanthourenhout. De vraag was dan ook hoe die laatste dat precies moest klaarspelen. "Ik denk niet dat hij gaat wachten om in de laatste ronde met Wout naar de finish te gaan. Dat zal hij zeker niet doen. Dat moet hij ook niet proberen. Wie weet kan hij zo lang mogelijk volgen en kan hij in de laatste ronde op de technische stroken iets forceren."

Er moest niet gewacht worden tot de laatste ronde. Even later koos Vanthourenhout al het hazenpad, terwijl ook Eli Iserbyt op komst was. "Toen hij nog in het wiel zat, had ik liever dat hij nog op Eli had gewacht. Michael rijdt nu zelf weg. We zitten in een ideale situatie, maar ik had in Michael zijn plaats toch nog iets langer gewacht", merkte De Clercq op.

Ook Iserbyt buigt hoofd voor Van Aert

Vanthourenhout verklaarde na de wedstrijd dat hij op kop ging rijden om het tempo te drukken. Iserbyt had zich nog ontpopt tot beste man in zijn ploeg, maar ook hij moest de duimen leggen voor Wout van Aert.