Herstellende Remco Evenepoel haalt zijn hartje op met stevige wandeling maar er is wel iets waar hij zwaar van baalt

Remco Evenepoel is bezig aan zijn herstelperiode om klaar te geraken voor zijn wielerseizoen 2025. Een gemaakte wandeling is een volgend positief teken.

Evenepoel mikt op de maanden april of mei om terug te kunnen koersen. Begin januari is fietsen er nog zeker niet bij. Desondanks is er postief nieuws dat Evenepoel de wereld in kan sturen: wandelen lukt wel al. Op zijn Strava-account heeft Remco een stevige wandeling laten opnemen die hij gemaakt heeft op Spaanse bodem. Aan deze lichtpuntjes trekt hij zich op.

Evenepoel is aan zijn wandeling begonnen in Benalmadena, een gemeente in de provincie Malaga, in Andalusië. Strava geeft een afgelegde afstand aan van net geen 15 kilometer, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. Door een probleem met de GPS is 1,3 kilometer niet opgenomen in de Strava-cijfers. De emoji's die Remco erbij plaatst geven aan dat hij daar zwaar aan tilt.

Evenepoel maakt wandeling van 16 kilometer

In elk geval mogen we Remco wel op zijn woord geloven en kunnen we er van uitgaan dat de dubbele olympische kampioen een wandeling gemaakt heeft van 16 kilometer. Daar zaten ook wel wat hoogtemeters bij. Evenepoel is zo toch meer dan twee uur op een sportieve manier bezig geweest. Lange inspanningen liggen hem nog altijd.

Dat hebben we in de koers ook al dikwijls gezien. Voorlopig moet hij het wel bij wandelingen houden. Het zal in elk geval deugd doen om weer wat meer in beweging te kunnen komen. Daarnaast doet Remco Evenepoel er goed aan om te genieten van de tijd die hij met zijn echtgenote Oumi Rayane kan spenderen in het zuiden van Spanje.

Na herstel van Remco gaat focus weer naar de koers

Eens hij weer volledig hersteld is, zal de focus helemaal op de koers liggen. Aangezien hij de eerste maanden van het seizoen moet missen, zal Evenepoel daarna nog weinig grote afspraken willen laten liggen.